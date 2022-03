Joanna Lumley est née au Cachemire en 1946. Fille d’un officier de l’armée de Sa Gracieuse Majesté, elle a été mannequin à succès dans le Swinging London des années 60 avant de tenter sa chance dans le cinéma et le théâtre. En 1976, à tout juste trente ans, elle décroche son premier rôle majeur en incarnant Purdey dans The New Avengers, adaptation new-look de Chapeau melon et bottes de cuir. C’est la consécration. Sa coupe de cheveux à la garçonne est dupliquée chez tous les coiffeurs et sa façon, bien à elle, de manier les arts martiaux ne tardera pas à faire passer ce bon vieux John Steed pour un "has been" de la castagne.

En 1992, c’est une nouvelle génération qu’elle séduit dans la peau de Patsy, héroïne aussi DDD, comprenez "décalée, déjantée et droguée" de la mythique série Absolutely Fabulous. Une prestation qui lui permet de décrocher un Bafta.

À 75 printemps, toujours aussi fine qu’une brindille, cette blonde sympathique revient… au débotté et sans le moindre melon sur THE série britannique qui fit les grandes heures de la télévision et d’elle… une icône à part entière !