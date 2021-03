Un appel à candidatures a été lancé par le Best Value Schools, un site web de classement des collèges et universités. C'est maintenant aux fans qui souhaitent être payés pour regarder la série de candidater. Mais il y a certaines conditions et elles sont assez restrictives.

Les site web recherche cinq personnes extraverties et actives sur les réseaux sociaux pour réaliser des commentaires sur leurs ressentis lors du visionnage des différents épisodes. Ces cinq fans devront ensuite réaliser un classement de leurs épisodes préférés. Ce qui risque de leur prendre un certain temps !

Probablement pas vous

Malheureusement, les résidents européens n'ont aucune chance de décrocher ce boulot de rêve. Les restrictions imposent de procéder un permis de travail aux Etats-Unis et d'avoir plus de 18 ans.

Pour s'installer dans leur canapé, les candidats sélectionnés recevront 1.000 dollars, soit 840 euros, ainsi que des goodies Friends (tasses, t-shirts, couverture, carte-cadeau d’une valeur de 85 € à dépenser sur Doordash, etc.). Et évidemment, ils repartiront aussi avec l’intégrale de la série sur Blu-Ray.

Il y a une dernière condition : il est nécessaire de posséder des accès à un site de streaming où la sitcom est disponible légalement. Si vous remplissez toutes les conditions, tentez votre chance.