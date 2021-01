Voici une petite annonce qui devrait en faire saliver plus d’un. En vue du National Pizza Day, le 9 février, le blog américain Bonus Finder propose à un internaute de toucher 500 $ pour visionner trois séries Netflix (parmi The Queen’s Gambit, Lupin, Bridgerton, Cobra Kai, Ozark, The Umbrella Academy Ratched ou d’autres que proposerait le gagnant) tout en se goinfrant de pizza. Seule contrainte : il faudra donner un avis précis sur les sagas et la nourriture. On serait curieux de savoir ce qui se révélera le plus digeste, au final.