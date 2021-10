Gros succès d’audience, la série Mad Men était saluée pour son authenticité historique et son esthétique. Rencontre avec son héros, celui qui se glissait dans le costume de Don Draper.

New York, au milieu des années 1960. La publicité est une industrie émergente qui commence à rapporter gros et des agences fleurissent aux quatre coins de la ville. Chez Sterling Cooper, Don Draper fait des merveilles. Grâce à son charme indéniable et son éloquence indiscutable, il est passé maître dans l’art de la manipulation des âmes et des cœurs. Malheureusement, sa suffisance et son arrogance auront raison de lui. Sa chute sera aussi brutale que son ascension.

Pendant sept ans, Jon Hamm incarnera ce publiciste-playboy dans Mad Men. Véritable monument de la télé, cette série classée récemment parmi les meilleures du siècle apportera la célébrité à l’acteur originaire de Saint-Louis. Et quand Jon évoque cette "belle époque", ce n’est pas non sans une certaine nostalgie…