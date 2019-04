Dans une vidéo "making of" de la série, Kit Harington nous explique qu'il a failli perdre un testicule durant le tournage de la scène où il chevauche un dragon:

"Il y a un moment où, Jon Snow, tombe presque du dragon. Il est secoué violemment et, à ce moment-là, mon testicule droit s'est retrouvé coincé (dans le "taureau mécanique", censé imiter le dragon, ndlr). Je n'ai pas eu le temps de dire "stop" et j'étais vraiment balancé dans tous les sens. Je me suis alors dit "Ça y est. C'est comme ça que ça se finit. Sur ce taureau qui m'agite par mon testicule" explique-t-il avant de se mettre à rire. "J'ai peut-être donné trop d'informations".

Le tournage semble être aussi dangereux que la série elle-même !