Agent de gardiennage depuis 14 ans, maître-chien depuis deux ans chez Protection Unit, jamais Jordan Engelen n’aurait un jour imaginé devoir jouer la comédie, et encore moins pour la suite d’une série à succès sur Netflix. Mais les étoiles se sont alignées dans son ciel à la suite d’un incroyable concours de circonstances et à partir de septembre, les fans de Braqueurs pourront le découvrir dans la deuxième saison de la saga emmenée par Sami Bouajila.

“Le réalisateur Julien Leclercq voulait un type de véhicule bien précis, que généralement on doit trouver et floquer nous-mêmes, explique Jean-Laurent Geuzaine, le régisseur véhicules de Braqueurs. En sortant d’un tournage, à 4 h du matin le long du canal à Bruxelles, je vois une voiture de Protection Unit qui correspond en tout point. Je l’ai poursuivie, en brûlant même des feux rouges -je ne devrais pas dire ça- pour la rattraper et avoir les coordonnées de la société.” © Protection Unit

“Il cherchait un véhicule, mais aussi des costumes, un chauffeur et un maître-chien, ajoute Frédéric Leidgens, responsable de la communication chez Protection Unit. Pour notre image de marque, c’est formidable. Nous avons envoyé des photos du matériel et de l’équipe, et c’est comme ça que Jordan Engelen a été choisi.”

Une énorme surprise pour le Liégeois de 33 ans. “L’assistant m’a dit que c’était la première fois que le directeur du casting disait oui tout de suite sur base d’une photo, explique-t-il. Être invité dans le monde du cinéma, c’est quand même une opportunité rare.”

Qu’il a abordée avec le sourire. “Le gardiennage, cela apprend à gérer le stress. Je suis venu avec le chien, mais aussi la voiture prévue pour lui, et c’est ce véhicule-là que la production a choisi. Il y avait un maître-chien spécialisé dans le cinéma, mais comme mon berger allemand de 3 ans, Ringo, réagissait mieux que l’autre chien aux demandes, c’est moi qui l’ai guidé à la place du spécialiste. C’était amusant, parce qu’il est lâché sur un malfrat qu’il doit poursuivre, ce qu’on ne fait pas dans la réalité. On a une image assez clichée des gardiens, alors que nous avons avant tout un rôle social et/ou dissuasif.” © DR

Le tournage, de 20 h 30 à 6 h du matin à Couillet s’est tellement bien passé que le réalisateur lui a demandé de tourner une deuxième scène. “Là, derrière une vitre, je devais mettre les pieds sur la table et être distrait par le GSM. Puis, je devais me retourner face à la caméra. J’étais venu pour faire de la figuration et je me suis donc retrouvé filmé en gros plan pendant plusieurs secondes. C’était super chouette. Et une belle pub aussi bien pour le métier que pour la société.”

De quoi lui donner envie de refaire du cinéma ? “Si on me le demande à nouveau, pourquoi pas ? C’était amusant. Mais prendre des cours de comédie pour devenir acteur, ça non, je n’en ai pas le temps. Peut-être dans une autre vie (rire).”

En attendant, avec Ringo, il est devenu la star de Protection Unit et de sa région. Ça vaut toutes les récompenses.