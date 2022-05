Jude Law, L’interprète de Dumbledore dans Les animaux fantastiques , sera la star de la série Skeleton Crew . Disney a aussi dévoilé la date de diffusion de la troisième saison de The Mandalorian et des infos sur Andor et Ahsoka, le tout alors que la série Obi Wan est dispo depuis ce matin sur Disney+ !

Ce n’est plus un simple tremblement, mais un tsunami qui est en train de secouer la Force dans la galaxie Star Wars. Alors qu’Obi-Wan Kenobi (toujours incarné par Ewan McGregor) a repris du service ce vendredi pour affronter son vieil ennemi, Dark Vador (de nouveau Hayden Christensen sous le casque noir le plus célèbre de l’histoire du cinéma), mais aussi la redoutable Inquisitrice, la Troisième Soeur, aux quatre coins de l’univers imaginé par George Lucas, les équilibres entre le Bien et le Mal sont de nouveau remis en question.

Din Djarin en fera rapidement les frais. Même s’il possède le sabre noir, qui lui donne théoriquement le droit de régner sur les Mandaloriens, il va devoir affronter une Bo-Katan toujours désireuse de régner sur son peuple, mais aussi un Greef Karga bien déterminé à mettre la main sur le "baby Yoda", Grogu, qui ne semble pas être resté très longtemps avec Luke Skywalker.

Au vu des premières images diffusées par Disney+, Bo-Katan semble tenir un rôle central face au chasseur de prime qui cherche à se réconcilier avec son peuple. C’est elle qui le renvoie vers sa planète natale pour tenter de réparer son infraction aux règles mandaloriennes. "Pensais-tu que ton père était le seul Mandalorian ?", demande-t-elle aussi au petit mangeur de grenouilles ?

Des scènes de combat spectaculaires, des explosions, des robots (une séquence qui rappelle un peu Terminator) et de l’humour (Grogu qui pilote à la façon du Mogwai dans les Gremlins…) donnent le ton : la troisième saison, annoncée pour le 12 novembre sur le trailer mais à partir de février 2023 sur de nombreux sites spécialisés, s’annonce palpitante.

Deux longues saisons pour Andor

Autre planète en ébullition : Andor. Le synopsis vient d’être délivré par le showrunner, Tony Gilroy : "La série Andor explorera une nouvelle perspective de la galaxie Star Wars, en se concentrant sur le voyage de Cassian Andor pour découvrir la différence qu'il peut faire. La série raconte l'histoire de la rébellion naissante contre l'Empire et comment les gens et les planètes se sont impliqués. C'est une époque remplie de dangers, de tromperies et d'intrigues où Cassian s'engagera sur la voie qui est destinée à le transformer en héros rebelle." L’action se déroulera cinq ans avant Rogue One.

Il a aussi annoncé que cette mini-saga ne s’étalera que sur deux saisons, de deux fois douze épisodes, et se terminera là où débute Rogue One. Outre Diego Luna, dans le rôle principal, on y retrouvera, dès le 31 août, notamment Stellan Skarsgård, Denise Gough et Kyle Soller.

Skeleton Crew, avec Jude Law

Et ce n’est pas tout. En 2023, une nouvelle saga débutera : Skeleton Crew. Le tournage doit débuter cet été sous la direction du réalisateur des trois derniers Spider-Man, Jon Watts. Peu de détails ont été fournis sur le récit, si ce n’est qu’il se déroulera sous la Nouvelle République et suivra le voyage d’un groupe d’enfants qui tentent de retourner chez eux. Détail cocasse : c’est Jude Law, alias Dumbledore dans Les animaux fantastiques, qui y tiendra la vedette. Et encore une étoile de plus dans le ciel de Star Wars.

© Disney

Enfin, Rowario Dawson a confirmé qu’Ahsoka, l’ex-padawan d’Anakin Skywalker, reprendra du service en solo dans une série qui lui est consacrée à une date indéterminée, mais en 2023.

Rien n’est annoncé du côté des longs métrages, mais avec un tel programme, les fans n’auront pas le temps de s’ennuyer...