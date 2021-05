Kaley Cuoco, de la théorie du Big Bang à la vie par-delà les nuages. Rencontre.

En 2007, elle accède à la notoriété, grâce à son interprétation de Penny dans la sitcom cultissime "The Big Bang Theory". En 2020, elle devient l’héroïne d’une série télévisée intitulée "The Flight Attendant". La série décolle au niveau de l’audimat et atteint très vite sa vitesse de croisière. Entre deux vols fictifs, Kaley Cuoco, nous explique comment elle s’est retrouvée dans la peau d’une hôtesse qui va connaître bien des trous d’air dans sa vie perso…

"The Flight Attendant" suit les mésaventures d’une hôtesse de l’air qui ne s’était jamais guère souciée des conséquences de son style de vie borderline, jusqu’à ce que le destin la rattrape. Après avoir profité d’une soirée arrosée à Bangkok avec un riche passager, Cassie se réveille dans une chambre d’hôtel avec la gueule de bois et, à ses côtés, son amant la gorge tranchée. L’hôtesse de l’air, qui n’a plus aucun souvenir, commence alors à se poser la question : “Pourrais-je être la meurtrière ?”

Je ne vais pas vous demander si vous vous êtes déjà réveillée à côté d’un macchabée mais si vous souvenez-vous de votre dernière cuite ?

“Afin d’être bien concentrée dans mon personnage, j’étais ivre durant tout le tournage ! Je plaisante. Mon personnage rencontre en effet de sérieuses difficultés avec la consommation d’alcool. Pour ma part,