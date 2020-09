Elle avait pratiquement disparu du radar people. Désireuse probablement de passer plus de temps avec elle-même. À 64 ans, celle qui incarnait la débridée/délurée Samantha Jones dans Sex and the City n’a rien perdu de son sens de l’humour, ni de son appétit pour la vie. Au contraire, on a même le sentiment qu’elle affiche encore plus d’énergie qu’auparavant. Elle le démontre avec Filthy Rich. C’est en effet dans cette série que la star canado-britannique revient en force et en forme. Et dans un rôle dans lequel elle excelle je vous prie : celui d’une magnat des médias multicocufiée par feu son mari. Un Feydeau à la sauce américaine que vous allez a-do-rer. Interview cash.