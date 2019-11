"Le petit Grégory", célèbre fait divers sordide, va être adapté en série par la plateforme de streaming Netflix.



L'assassinat de Grégory Villemin est l'une des affaires françaises les plus célèbres. Le 16 octobre 1984, le corps sans vie de l'enfant de 4 ans est retrouvé dans la Vologne, une rivière des Vosges. Trente ans plus tard, le mystère sur sa mort plane toujours et continue d'obséder les foules.



Pour preuve, Netflix a d'ailleurs décidé de revenir sur cette terrible affaire avec une série intitulée sobrement "Grégory" qui sortira le 20 novembre prochain.



"Des secrets de famille qui tournent à la haine, un engrenage infernal où les errances judiciaires alimentent la rumeur, et où la folie médiatique pousse au meurtre. Depuis 30 ans, cette histoire sans fin obsède et continue de marquer la vie de ceux qui s’en approchent", explique la plateforme, accompagnant son message de la bande-annonce.