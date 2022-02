Partie 1 : Cecilie

Cecilie, Norvégienne de Londres, a des airs de princesse Raiponce. Blonde aux grands yeux azur, joues rosies, souriante, c'est elle qui ouvre le documentaire événement "L'Arnaqueur de Tinder", disponible depuis quelques jours sur Netflix. Son propos est volontiers enjoué, fleur bleue. Face caméra, elle semble s'embarquer dans le récit d'une quête de l'amour parfait, aux effluves sirupeuses forgé sur les contes de fées. L'ennui pourrait s’immiscer. Ne zappez surtout pas. C'est tout le propos de "The Tindler Swindler", qui truste le haut des charts partout dans le monde tant son propos, décrivant une situation réelle, est saisissant. Et sa conclusion effroyable.

Tout commence en janvier 2018 par un match sur le profil Tinder (célèbre application de rencontres) d'un certain Simon Leviev, par Cécilie. Il lui écrit, en retour. Le gaillard, trentenaire, est plutôt beau garçon, et surtout, mène la grande vie : haute couture, séjours dans des hôtels 5 étoiles partout autour du globe, selfies adossé dans un jet ou derrière le volant d'une Ferrari ou d'une Rolls.

Rendez-vous est pris, dans un grand hôtel à Hyde Park. Simon Leviev se dit héritier de l'empire de Lev Leviev, Israélien et milliardaire ayant fait fortune dans le diamant. Simon est avenant, généreux et prend son temps pour déployer sa stratégie du coup de foudre, mathématiquement préparée et rodée sur bien d'autres Cecilie, qui ne s'est jamais fait envoyer d'aussi volumineux bouquets de roses.

La jeune femme, éprise, rêve d'avoir trouvé l'homme de sa vie. Il lui fait visiter des appartements en visioconférence : budget de 15.000 livres par mois. Il lui promet mariage et enfants. Mais Cecilie voit peu Simon. Il voyage pour affaires, tout le temps, partout. Et doit se faire discret, ses "ennemis" sont nombreux. Un mois après la rencontre, le piège soigneusement installé se referme. Simon envoie à Cecilie des images de son garde corps, blessé, en sang. Lui-même a du sang sur son t-shirt. La situation est grave : ses "ennemis" ont voulu attenter à sa vie, et sans la présence de Peter, qui veille sur lui, Simon serait mort. Il demande à Cécilie de l'aider, vite, c'est urgent. Il prétend que ses rivaux le tracent par l'entremise de ses transactions financières. Il demande à Cécilie de souscrire à une carte de crédit, à son nom propre. Quelques milliers d'euros pour commencer. En quelques jours, le montant est dépensé. Simon revient à la charge. Question de vie ou de mort. Il réclame à Cécilie, aveuglée, de nouveaux Quick Loans et ouvertures d'Amex. Elle obtempère. Encore et encore, plafond de carte de crédit après plafond de carte de crédit. Elle empruntera, en tout, plus de 200.000 €. Simon la rassure : il remboursera. Il en fait une salariée du groupe Leviev, lui transmet une fiche de paye mentionnant un traitement de plus de 90.000 dollars. Sauf que s'il y a bien un groupe Leviev, il n'y a pas de Simon Leviev. Il n'y a pas de milliardaire. Le salaire ne sera jamais versé.

Partie 2 : Pernilla

© INSTAGRAM



Même timeline, autre lieu : nous voilà avec Pernilla. La ressemblance avec Cecilie est frappante. C'est un jolie femme, blonde aux yeux bleus, venue de Scandinavie (Suède), qui matche avec Simon sur Tinder. Exact même procédé. Grands repas, grands hôtels, grosses mécaniques. Sauf que le premier rendez-vous galant est à Amsterdam, pas Londres. Pernila accroche avec Simon, mais pas amoureusement : elle devient proche de lui, décrit "un magnétisme inexplicable". Une amitié semble se forger entre Pernilla et Simon, qui fréquente une autre femme, russe, lorsqu'il la croise (Polina). Un mois plus tard, le Whatsapp de Pernilla tinte. Mêmes photos du garde du corps en sang. Même urgence, même scénario d'appel à l'aide. Pernilla n'emprunte pas, mais vide ses économies, et verse 30.000 euros à Simon. Le premier de trop nombreux versements. Simon émet un document attestant que 100.000 dollars lui ont été versés, largement de quoi rembourser la jeune femme. Elle n'en verra jamais le premier sou.

Partie 3 : Ayleen Charlotte, MVP du docu



On est toujours dans le même espace temps, en Hollande cette fois. Avec la MVP du documentaire, l'ébouriffante Ayleen Charlotte. Elle est restée 14 mois avec Simon. Tout pareil qu'avec ses précédentes victimes. Même profil Tinder, même premier "date" parfait, même faste, même promesse d'emménagement, même moment où tout bascule et où Simon, acculé, lui demande de l'argent. Ayleen Charlotte aura versé à Simon, en tout, plus de 125.000 euros. Mêmes pleurs et même rage de s'être fait avoir. Sauf que les choses ont changé. Cecilie, désespérée de ne pas convaincre les banques, qui lui réclament des astreintes tellement lourdes qu'elle en vient à penser à s'ôter la vie, a pris un tournant : elle veut faire un maximum de bruit autour de son "arnacoeur". Rentrée au pays, elle contacte VG, le plus important média norvégien. Celui-ci mènera une brillante enquête au long cours sur le prétendu Simon Leviev, milliardaire, en réalité Shimon Hayut, originaire de la pauvre et très densément peuplée Bnei Brak, en Israël. Leviev feint d'avoir tout. Hayut n'a rien. Alors il va se construire un personnage et un modus operandi basé sur l'espoir amoureux pour construire un train de vie financé par ses victimes. Une vaste pyramide de Ponzi dont ont été victimes des dizaines de femmes entre 2017 et 2019, pour un préjudice total de quelque 10 millions. Il avait déjà sévi, en Finlande. Trois victimes. Condamné et emprisonné en 2015, il a recommencé. A peine sorti. Il était là agent du Mossad. Là héritier.

Sauf que notre triangle Cecilie/Pernilla/Ayleen, dont la dernière citée en consiste à coup sûr l'angle le plus tranchant, ne va pas s'en laisser conter. La stratégie est double : l'exposer aux yeux de tous, afin qu'il ne sévisse plus. Le griller. Puis, enfin, comme le dira Charlotte Ayleen, "arnaquer l'arnaqueur". On ne peut s'empêcher de ricaner avec elle, par écrans interposés, lorsqu'elle vend ses polos Gucci sur eBay, alors qu'il se planque à Prague, ruiné, dans une auberge à 12 € la nuit, comme un "Homeless King".

Shimon Hayut sera pincé à Athènes, en 2019, grâce à Ayleen Charlotte. Pour arnaque organisée ? Nenni. Extradé en Israël, où il était recherché depuis 2011, il sera condamné à une peine de 15 mois, pour falsification de documents officiels. Il n'en purgera que cinq derrière les barreaux. Sorti au printemps 2020. Il est désormais libre. Roule toujours en Bentley. Est toujours sapé comme jamais.

Le préjudice qu'il a fait subir aux femmes à qui il a fait miroiter l'amour se chiffre, en tout, à près de 10 millions.

Un documentaire ébouriffant, qui débute niaisement et se finit en thriller haletant. Si sa narration est assez classique et enchaîne les gros plans de conversations Whatsapp et de stories à un rythme effréné, on ne pourra lui reprocher, finalement, de se contenter de rester sur l'affaire Simon Leviev, ne faisant qu'effleurer le vaste sujet de l'amour virtuel et des arnaques sentimentales qui en découlent - y compris chez nous. S'il n'est évidemment pas question de contester une seconde le statut de victime des femmes escroquées, jamais n'est évoqué, chez elles, l'attrait des belles choses et du luxe que Simon Leviev prétendait détenir, elles sont exposées comme de naïves croyantes en l'amour pur, une vision sans doute un peu trop caricaturée. Mais c'est à voir néanmoins, de toute urgence, vous n'en sortirez pas indemnes.



