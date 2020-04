L’actrice qui incarnera l’impératrice n’a pas encore trouvée.

La chaîne Netflix connaît un grand succès avec la série The Crown qui revient sur le règne de la reine Elizabeth II depuis son mariage en 1947 à nos jours et qui en est à sa troisième saison de diffusion sur six programmées.

Voilà à présent qu’une autre figure emblématique de l’Histoire va faire l’objet d’une série initialement prévue avec six épisodes : Sissi, impératrice d’Autriche et reine de Hongrie, restée dans l’imagerie populaire comme l’héroïne d’un conte de fées moderne et dans les esprits sous les traits de l’actrice Romy Schneider.

La série s’intitulera L’impératrice. La tâche a été confiée à la scénariste allemande Katharina Eyssen. La première saison reviendra sur la rencontre entre l’empereur François Joseph et sa cousine la duchesse Elisabeth en Bavière, le coup de foudre de celui-ci et son choix déterminé de l’épouser alors qu’il avait été planifié de lui faire épouser la sœur aînée de Sissi, Hélène.

Le scénario s’attardera aussi sur la chronologie historique ponctuée par les bouleversements géopolitiques au gré des guerres. La figure de l’empereur François Joseph sera mise bien plus en avant que dans la série Sissi.

Crise du coronavirus oblige, le tournage n’a pas encore commencé et l’actrice qui incarnera l’impératrice pas encore trouvée. La production espère que public sera au rendez-vous et dès lors prévoir des saisons supplémentaires.