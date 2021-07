Faire du neuf avec de l’ancien, les producteurs en raffolent ! Cette fois-ci, c’est au tour de Tout le monde déteste Chris (Everybody Hates Chris), la série comique relatant l’enfance de Chris Rock de renaître de ses cendres des dizaines d’années après sa diffusion et devenir… un dessin animé ! Celui-ci serait en préparation par CBS Studios, annonce The Hollywood Reporter. Afin de ne pas dénaturer la série d’origine, la même équipe se retrouvera derrière la caméra, poursuit le média américain. Alors que Michael Rotenberg y revient en tant que producteur exécutif, Ali LeRoi en restera l’un des créateurs aux côtés de Chris Rock qui fera également office de voix-off. Ldrdd