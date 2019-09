L'actrice venait présenter le film "Heavy" de Jouri Smith au Festival de Deauville 2019. "Sophie Turner, quand je t'ai découvert tu avais à peine 15 ans. Je dis tu car tu as passé beaucoup trop de temps dans la télé de mon salon pour qu'on se vouvoie", a commencé le chanteur. "On t’a vu grandir pendant dix ans dans la série GoT, c’est une série sur les dragons", poursuit-il en provoquant le rire général.

Visiblement fan de l'actrice, Orelsan n'a cessé de faire son éloge : "On a vu une grande actrice éclore, une vraie héroïne. Héroïne aussi que tu es dans l’univers Marvel, le Phoenix, Jean Grey, l’ultime super héroïne. Un rôle qui te va si bien, un personnage qui te rend si crédible."

Avant de remettre le prix et pour conclure, le rappeur a invité la foule à mettre un genou à terre et à "jurer allégeance à Sophie Turner", en référence à la "queen of the North".

Simple, basique.