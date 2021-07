Sa moustache vissée au-dessus des lèvres et son optimisme puissance 1 000 sous le bras, Ted Lasso est de retour pour une deuxième saison sur Apple TV +. Et ce, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs qui attendaient avec impatience la suite des aventures du coach de football le plus sympathique de tous les temps incarné par Jason Sudeikis, acteur connu pour avoir joué dans plusieurs comédies telles que Bon à tirer (B.A.T.), Les Miller, une famille en herbe ou encore les deux volets de Comment tuer son boss ?

En à peine une saison, la série américaine a réussi à conquérir le cœur du public et a également accumulé les distinctions avec vingt nominations aux Emmy Awards, qui auront lieu en septembre prochain, et le Golden Globe du meilleur acteur dans une série télévisée musicale ou comique pour Jason Sudeikis, une première pour une série Apple Original.

Il faut dire que Ted Lasso a un côté fédérateur et bon copain qui ne laisse personne indifférent. Coach de football américain, celui-ci a été parachuté en Grande-Bretagne pour y entraîner une grande équipe de football, sport auquel il ne connaît absolument rien. Matraquage des médias, insolence des journalistes, rage de l’équipe et de ses supporters, ses premiers moments en tant que coach de l’équipe de Richmond n’ont donc pas été des plus faciles à vivre. Mais son obstination et sa gentillesse auront réussi à changer la donne et à gagner le cœur des différents protagonistes, devenant même presque une figure paternelle pour ses gars.

Si la première saison de Ted Lasso se concentrait davantage sur les différences entre les Américains et les Britanniques, la suite creuse davantage les personnages, leur donnant un côté attachant. À la retraite, Roy Kent, l’ex-star de Richmond, tente de penser à autre chose en entraînant une équipe de fillettes et en passant ses soirées devant des téléréalités. Reparti à Manchester, Jamie Tartt doit faire face à l’insatisfaction permanente de son père. De son côté, Dani Rojas, nouvelle star de l’équipe, a dû faire un tour chez le psychologue après avoir massacré, sans le vouloir, la mascotte de Richmond, un lévrier très apprécié. À travers eux, la série arrive à traiter des sujets dans l’air du temps, du racisme au sexisme en passant par les agressions en tous genres, sans perdre son aspect "feel good" et son côté comique, qui s’est, pour le coup, intensifié dans cette deuxième saison.

Un véritable ovni, voilà comment l’on pourrait qualifier Ted Lasso, série qui jouera les prolongations avec une troisième saison déjà commandée par Apple TV +.