Cela fait déjà deux ans et demi qu’est sorti le dernier Star Wars sur grand écran, et à ce jour, même si une place a été gardée libre pour le mois de décembre 2023, aucun successeur n’est officiellement inscrit dans les listes de sorties de Disney pour les prochaines années. Pour faire patienter les fans, Lucasfilm a adopté la stratégie Marvel, qui consiste à développer des spin-off sur lesquels pourraient très bien se raccrocher les prochains longs métrages.

Après The Mandalorian (dont la troisième saison est attendue en fin d’année) et The Book of Boba Fett (diffusé de décembre dernier jusqu’à février), voici venir Ahsoka, du nom de la guerrière native de la planète Shili, héroïne des séries animées Star Wars : The Clone War et Star Wars Rebel, qui a ensuite pris les traits de Rosario Dawson pour des apparitions dans… The Mandalorian et The Book of Boba Fett.

Aucune date de sortie n’a été communiquée, mais cela ne sera pas avant 2023, puisque le tournage vient officiellement de débuter.

Le scénario n’a pas été dévoilé, mais le communiqué précise que Rosario Dawson reprendra son rôle dans une série confiée aux bons soins de Dave Filoni. Pas n’importe qui, puisqu’il a créé les séries The Clone Wars, Rebels et The Bad Batch en plus d’avoir participé à la deuxième saison de The Mandalorian et à la première de The Book of Boba Fett.

Dans les épisodes animés, il était expliqué qu’Ahsoka fut l’ancienne padawan d’Anakin Skywalker, dont elle devient très proche au fil des batailles. Mais elle est exclue finalement de l’ordre Jedi après de fausses accusations d’attentat. Innocentée, elle décide de ne plus revenir pour s’engager dans la rébellion. C’est là qu’elle deviendra l’amie d’Ezra (qui la sauvera des griffes de Dark Vador) et de Sabine Wren (annoncée au casting). Mais Ezra disparaîtra dans la guerre comme le grand amiral Thraw et depuis, en compagnie de Sabine Wren, elle le cherche dans toute la galaxie. On peut donc supposer que cette quête restera centrale dans la série.

Par ailleurs, Hayden Christensen y effectuera son retour, ce qui promet soit des flash-back avec l’ancien mentor, soit un nouveau combat contre Dark Vador. De quoi tenir tout le monde en haleine pendant les prochains mois.