Créée par Jason George et Tomek Baginski, elle évoque la course de passagers d'un vol de nuit contre le soleil, devenu fatal pour quiconque croise ses rayons. Nabil Ben Yadir, metteur en scène belge, est notamment connu pour les films "Les Barons", "La Marche" et "Angle mort". "J'ai été impressionné par les grandes performances d'acteurs et le mélange des langues dans 'Into the Night'", a-t-il déclaré. "Les acteurs viennent vraiment des quatre coins de l'Europe et ont chacun apporté leur propre culture et leurs expériences sur le plateau. Étonnamment, la magie a parfaitement opéré."

Le Français Camille Delamarre a, quant à lui, réalisé "Balthazar", "The Way" et "Last Call" entre autres.

Parmi la distribution internationale composée de Belges, de Français, de Turcs, d'Allemands, d'Italiens, de Polonais, de Russes, de Néerlandais et d'Espagnols, figurent Pauline Etienne, Laurent Capelluto, Nabil Mallat, Jan Bijvoet et Babetida Sadjo. Ces acteurs sont rejoints par leur compatriote belge Anton Kouzemin ("Unité 42", "La Forêt", "La Trêve", "Le cri du Homard") dans les nouveaux épisodes.

Créée par les producteurs exécutifs Jason George ("Narcos", "The Blacklist") et Tomek Baginski ("The Witcher", "The Cathedral"), "Into the Night" est inspirée du roman "The Old Axolotl" de Jacek Dukaj. La première saison avait été réalisée par les Belges Inti Calfat et Dirk Verheye, et comptait six épisodes.