Il ne faut pas forcément aller à l’autre bout du monde pour marcher sur les pas des acteurs de séries préférées. Depuis des années, la France est une véritable mine d’or en ce qui concerne le tourisme des lieux de tournage. Il y a quinze ans, Plus belle la vie apparaissait sur le petit écran. Il ne fallut pas attendre longtemps pour que la série de France 3 (diffusé sur La Deux en Belgique) gagne le cœur du public. À tel point que, les fans n’hésitaient pas à se déplacer, parfois exceptionnellement, à Marseille pour découvrir les décors du feuilleton quotidien qui fête ses 15 ans cette année. Lors des premières années de la série, des circuits touristiques Plus belle la vie étaient organisés et une boutique au nom de la série avait pignon sur rue dans le quartier du Panier qui, selon une étude datant de 2014, accueillait chaque année, 100.000 fans de la série. Ces promenades n’existent toutefois plus aujourd’hui. "À l’époque, nous organisions des circuits terre et mer. On emmenait les touristes - beaucoup de Français et de Belges - dans le quartier du Panier qui a largement inspiré le quartier du Mistral. Ensuite, ils montaient à bord d’un bateau et jouaient à un jeu d’indices géant avec une belle vue sur Marseille", explique Marion Fabre, attachée presse de l’office du tourisme de Marseille.

"À l’époque , beaucoup de touristes se renseignaient au sujet des décors de la série et souhaitaient les visiter. Aujourd’hui, quinze ans plus tard, moins de personnes nous demandent des informations. Peut-être parce qu’ils savent directement quel est leur itinéraire."

(...)