"Quand on est enfermé depuis 100 heures, qu'on a risqué de mourir, qu'on a perdu sa meilleure amie, ces 100 heures paraissent durer 100 ans". C'est sur ces mots que Tokyo démarre la bande-annonce officielle du premier volume de la partie 5 de La Casa de Papel. Un teaser dans lequel le professeur apprend à ces branqueurs au grand coeur que 'le déversoir a été découvert." "Je vous parle peut-être pour la dernière fois", poursuit-il après avoir été mis en échec et mat par la policière Alicia. De son côté, le colonel Tamayoa prépare alors l’armée à entrer dans la banque d’Espagne. "Je veux des durs, la victoire ou la mort!" Bref, un final qui s'annonce aussi incertain qu'explosif pour la bande à Helsinki et consorts.

Sans père, sans plan et sans espoir, ils sont "dos au mur mais pas encore morts" crie Lisbonne. Ensemble, la Résistance se met en place et prend les armes. "C'est le dernier combat, force et courage", dixit Palerme. Des larmes, de l'action, de l'émotion et un scénario final très attendu, tel est le cocktail exploif proposé par Netflix pour la cinquième et dernière partie de La Casa de Papel qui sortira en deux temps, le volume 1, le 3 septembre et le volume 2, le 3 décembre 2021. "Nous, les voleurs, nous servons la liberté, conclut Berlin. Et si un jour on doit en payer le prix... on le paiera."



Au casting, on retrouve la bande au complet: Úrsula Corberó (Tokyo), Álvaro Morte (Le Porfesseur), Itziar Ituño (Lisbonne), Pedro Alonso (Berlin), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Monica), Enrique Arce (Arturo), Rodrigo de la Serna (Palerme), Darko Peric (Helsinki), Najwa Nimri (Alicia), Hovik Keuchkerian (Bogota), Luka Peros (Marseille), Belén Cuesta (Manille), Fernando Cayo (Colonel Luis Tamayoa), Fernando Soto (Angel), Jose Manuel Poga (Gandia) et Mario de la Rosa (Suarez).