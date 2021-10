Le vif enthousiasme qu’a suscité le retour de La Casa de Papel, début septembre dernier, sur Netflix n’a fait que renforcer le succès de la série espagnole. Après cinq saisons, les braqueurs au masque de Dalí attirent encore et toujours les foules. Ils ont fait de leurs interprètes de véritables stars qui sont vénérées à travers le monde. Une notoriété qui a désormais un prix…

Comme le raconte Télé Star dans ses colonnes, le salaire des acteurs principaux de La Casa de Papel a sans surprise été réévalué au fur et à mesure du succès grandissant de la série. Animal Cortes, alias Rio, toucherait 55.000 dollars par épisode tandis que Jaime Lorente et Najwa Nimri, respectivement interprètes de Denver et d’Alicia Sierra, toucheraient, chacun, 65.000 dollars par épisode. Les montants grimpent ensuite avec 70.000 dollars pour Darko Peric, le tendre mais imposant Helsinki, et 75.000 dollars pour Alba Flores, alias Nairobi.

Ursula Corbero, l’envoûtante Tokyo, et Pedro Alonso, l’indétrônable Berlin, se classent, quant à eux, loin derrière leurs camarades avec 100.000 dollars chacun par épisode.

Mais, le plus gros salaire reste toutefois attribué à l’interprète du Professeur, Alvaro Morte, qui touche la jolie somme de 120.000 dollars par épisode.