Les fans de La Casa de Papel ne pouvaient pas espérer mieux comme rentrée. Ce vendredi matin, à 9 h 01 tapantes, la cinquième et dernière partie de la série espagnole à succès était rendue disponible sur Netflix. À ce moment-là, plus d’un spectateur s’est certainement senti comme un enfant qui peut enfin ouvrir ses cadeaux. Excitation extrême. Un clic sur la touche "Play" et c’est reparti pour les aventures trépidantes des braqueurs les plus célèbres de la plateforme.

Un petit retour en arrière est toutefois souhaitable pour comprendre là où la série nous avait laissés il y a plus d’un an, c’est-à-dire à la fin d’une quatrième saison, entre action intense et grande émotion. Alors qu’elle a survécu à une balle dans la poitrine, Nairobi se fait tuer par un agent de sécurité de la banque. Un autre membre phare du clan s’éteint après Oslo, Berlin et Moscou. Le moral est au plus bas chez les braqueurs qui commencent à perdre le fil au sein de la Banque nationale d’Espagne.

De son côté, le présumé inatteignable Professeur se fait coincer par l’ancienne inspectrice Alicia Sierra. Sans pitié et déjantée, la future maman ne compte pas le laisser s’enfuir.

C’est à ce moment précis que s’ouvre cette cinquième saison. Face à Alicia Sierra, le Professeur comprend que de nouveaux problèmes viennent de commencer et que ses plans, millimétrés, vont être perturbés. À l’intérieur de la banque, la situation devient incontrôlable. Les forces spéciales de l’armée, menées par le commandant Sagasta, sont appelées en renfort. Impitoyables et d’une froideur extrême, elles déclarent la guerre aux braqueurs… et à tous ceux qui se mettraient sur leur chemin.

Après un lancement exceptionnel et haletant, La Casa de Papel avait, au fil de ses saisons, un peu perdu de sa superbe. L’épisode, voire la saison, de trop ? La série les a frôlés à plusieurs reprises. Et pourtant, le public était toujours présent et impatient de retrouver les aventures du Professeur et sa bande.

Le début de cette cinquième saison lève toutefois nos a priori sur ce qu’on pensait être une partie venant allonger, encore un peu (trop), un succès installé. De l’émotion, de l’action et encore de l’action, voilà ce que le menu de ce nouveau chapitre surprenant propose. On se prend au jeu, plongé dans l’ambiance oppressante de la Banque nationale d’Espagne. Les yeux ne quittent pas l’écran. On en redemande. Les braqueurs au grand cœur sont en mauvaise posture et, pourtant, on éprouverait presque de la sympathie pour l’ex-inspectrice Alicia Sierra interprétée par une Najwa Nimri bluffante. Les quelques flash-back, revenant sur le passé des personnages - notamment sur celui de Berlin - permettent de prendre une pause, de souffler un peu au milieu d’épisodes où les moments forts se succèdent à toute vitesse.

Le début de la fin est donc réussi pour La Casa de Papel qui a su retrouver un peu de peps pour clôturer son braquage de l’écran. La suite, le 3 décembre prochain.

Le casting s’étoffe pour la dernière

À chaque saison son lot de nouveaux personnages. Dans son cinquième et dernier chapitre, La Casa de Papel met en scène deux hommes qui nous plongent, chacun, dans le passé d’un des braqueurs au masque de Dali.

Le premier à apparaître à l’écran est Rafael, le fils de Berlin, décédé à la fin de la deuxième partie. Son arrivée permet aux nostalgiques de continuer à suivre les aventures du défunt braqueur, même à une autre époque. Même s’il refuse de vouloir baigner dans les magouilles de son père et de lui ressembler, le jeune homme, diplômé du MIT en ingénierie informatique, va se retrouver obligé, bien malgré lui, à suivre la vocation familiale. Et cela ne fait que distendre la relation entre le père et le fils. "Avoir cette nouvelle interaction entre Berlin et son fils est bénéfique car ça dévoile une autre facette de Berlin, raconte Pedro Alonso, interprète de Berlin à Télé Loisirs. Il ne faut pas oublier que derrière l’action et les braquages, cette série est aussi une histoire de famille."

Dans le rôle de la progéniture de Berlin, on découvre Patrick Criado, un jeune espagnol de 25 ans révélé dans L’Aigle rouge (Agila Roja, titre espagnol) alors qu’il n’avait que 14 ans.

Les précédentes années de Tokyo vont aussi être évoquées. Celles-ci grâce au rappel de son idylle avec René, l’amour de sa vie avec qui elle a commis ses premiers braquages. Mort lors d’un de leurs casses, l’homme continue d’être dans les pensées et surtout dans le cœur de la belle brune. Mannequin espagnol de 39 ans, Miguel Angel Silvestre, interprète de René, est également une star du petit écran dans la péninsule ibérique. Les téléspectateurs ont pu le retrouver dans Velvet, Sense8, Narcos ou encore Sky Rojo, autre série du créateur de La Casa de Papel.