Ce mois-ci, les séries à dévorer sur la plateforme sont à nouveau nombreuses.

Si le confinement a quelque chose de bon - au-delà du fait de passer du temps avec ses proches - c’est bien de pouvoir, sans scrupule, se "bingewatcher" autant de séries qu’on le souhaite sur les plateformes de streaming. Et ça tombe bien parce qu’en ce mois d’avril, du lourd attend les amateurs du genre !

Netflix démarre fort en proposant la quatrième saison de La Casa de Papel. Sortie en juillet 2019, la troisième partie de la série espagnole nous avait laissés sur notre faim. Nairobi est entre la vie et la mort, le professeur pense que Lisbonne a été exécutée, Tokyo et Rio ont, quant à eux, fait sauter un char d’assaut.

Autant de rebondissements haletants dont le public espère avoir le fin mot d’ici quelques jours.

Plus tard en avril, la plateforme plongera ses abonnés dans l’histoire des Brews Brothers (10 avril) , deux frères (l’un d’eux joué par Alan Aisenberg, alias Baxter Bayley dans Orange is the New Black) que tout oppose et qui se retrouvent cogérants d’une brasserie.

Les aventures de Tony Johnson, un journaliste dont la vie bascule le jour où il décide d’y mettre un terme, continueront, quant à elles, dans la deuxième saison d’After Life qui démarre le 24 avril prochain, toujours avec Ricky Gervais (David Brent dans The Office) dans le rôle principal.