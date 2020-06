La créatrice de Friends, Marta Kauffman a un regret : “on n’en a pas fait assez pour la diversité” © Reporters / Wenn Séries P.L.

Aujourd’hui encore, Friends reste une des séries les plus populaires dans le monde. Ce n’est pas un hasard si HBO a déboursé 425 millions $ l’an dernier pour en acquérir les droits pour les cinq prochaines années. Et pourtant, sa créatrice, Marta Kauffman, aimerait qu’elle soit bien différente. "J’aurais aimé savoir tout ce que je sais maintenant, a-t-elle déclaré lors de l’ATX TV Festival. J’aurais pris des décisions différentes. Nous avons toujours encouragé la diversité dans notre société, mais je n’en ai pas fait assez." Elle n’est pas la seule à penser de la sorte : plusieurs interprètes, dont David Schwimmer et Lisa Kudrow, plaident pour un remake axé sur la diversité. C’est d’ailleurs étonnant qu’Hollywood n’ait pas encore pris la balle au bond.