Le Mistral est en deuil. Alors que Plus Belle la vie s’apprête à fêter son quinzième anniversaire, on apprend qu’Alix Mahieux, doyenne du feuilleton de France 3 et La Deux, s’en est allée à l’âge de 95 ans, le 25 juin dernier.

Cela faisait toutefois un moment que les fans de la série ne l’avaient plus vue à l’écran. Celle-ci avait joué le rôle d’Yvette Régnier, la mère du journaliste Étienne Régnier, incarné par François Boulogne, et donc la belle-mère de Mélanie Rinato, interprétée par Laetitia Milot, de 2013 à 2015.

Avant d’intégrer le casting de Plus Belle la vie, Alix Mahieux était restée vingt-cinq ans sans apparaître à l’écran et au théâtre. Une longue pause dans une carrière remplie. Sur les plateaux de tournage et sur les planches, l’actrice a, en effet, côtoyé les plus grands, de Bourvil, dans la pièce de théâtre La Bonne Planque, à Louis de Funès dans Les Aventures de Rabbi Jacob, où elle incarnait une patiente de Madame Pivert. Elle était également apparue dans plusieurs films de Jean-Pierre Mocky, à savoir Snobs !, Les Compagnons de la marguerite ou encore La Grande Lessive.

Elle était également la femme d’André Cerf, réalisateur du Mariage de mademoiselle Beulemans , décédé en 1993.