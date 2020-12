Devenue une star grâce à son rôle de la Khaleesi Daenerys Targaryen dans Game of Thrones , Emilia Clarke se montre manifestement plus douée pour gérer sa carrière que ses finances.

Voici un peu moins de deux ans, elle a acheté une somptueuse villa de 2 817 m² à Venice, un des quartiers les plus chics de Los Angeles. Prix pour deux chambres, trois salles de bain, une piscine extérieure et une décoration moderne luxueuse : 4,64 millions $. Mais vu ses fréquents déplacements, elle vient de la vendre "à perte" 4,4 millions $. Vu la hausse des prix de l’immobilier et sa réputation, on ne peut pas dire qu’elle ait le sens des affaires.