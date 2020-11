Pour quelles raisons le Bureau Ovale est-il si présent dans les séries américaines et même dans les fictions du monde entier ? A quelques jours de l'élection présidentielle qui verra Donald Trump être reconduit ou Joe Biden s'emparer du mandat d'homme le plus puissant du monde, on fait le point.

Le 1660 Pennsylvania Avenue à Washington DC. Un bâtiment iconique, entouré de monuments qui symbolisent la fondation du pays, devenu au fil du temps le décor de nombreuses séries et de films. Une toile de fond universelle des décisions majeures et des luttes de pouvoir, même les moins licites, qui secouent la politique.

“On rêve tous de plonger dans les coulisses de la Maison-Blanche”, reconnaît Robin Wright qui a pris les commandes du pays dans la série House of Cards. “C’est le siège d’un pouvoir suprême qui, potentiellement, affecte le monde.” En réponse, le monde entier s’intéresse à ce qui se passe derrière ses murs, un réflexe somme toute, très humain. “Shakespeare faisait la même chose : il écrivait à propos des rois parce que le public aimait cela” fait remarquer l’acteur Jeff Daniels, habitué des intrigues politiques (The Newsroom, The Comey Rule).