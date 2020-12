Incroyable mais vrai. La chaîne américaine CW vient de dévoiler la première bande-annonce de Walker , la série de Chuck Norris. Victime de deux infarctus en 2017, la star de 80 ans ne reprendra donc pas son célèbre rôle dans la série initialement intitulée Walker Texas Ranger. Arrêtée en 2001, elle avait connu 203 épisodes et neuf saisons. Pour troquer son chapeau de cow-boy des temps modernes, on retrouvera alors Jared Padalecky dans le rôle du shérif au lasso. Ce véritable Texan de 38 ans n’est pas un inconnu du petit écran. Il avait notamment interprété Dean Forester dans la série Gilmore Girls ou encore un certain Sam Winchester dans Supernatural.

Si le reboot de Walker est prévu pour ce 21 janvier sur CW, celui de La petite maison dans la prairie n’en est encore qu’au stade de développement. Et par son côté rétro bien ancré dans son époque, son retour surprend. En effet, la série culte avait ébloui le petit écran de 1974 à 1983. Et pourtant, Anonymous Content, Paramount Television Studios et Friendly Family Productions planchent en ce moment sur une nouvelle adaptation du best-seller de Laura Ingalls Wilder qui avait servi de base à la série des années 1990 avec Michael Landon. Seule certitude ? Alison Arngrim, qui incarnait la peste Nellie Oleson, pourrait reprendre le rôle de la maman, propriétaire acariâtre de l’épicerie de Walnut Grove et tenu autrefois par Katherine MacGregor (décédée en 2018). "J’ai tout juste l’âge pour jouer Mrs Oleson et je n’ai pas honte", a-t-elle ainsi déclaré à Entertainment Weekly.