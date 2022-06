Changement de cap pour Westworld, la série dont la quatrième saison vient de débuter sur HBO Max. "Durant les saisons précédentes, nous avons examiné de quelle manière les robots se comportent comme des humains, la façon dont leur vie tourne en boucle mais aussi à quel point leur sentiments et aspirations peuvent se révéler très humains, explique à The Hollywood Reporter la showrunneuse Alison Schapker. Cette saison, nous abordons les choses sous un autre angle: quelle part de notre propre personnalité est préprogrammée ? En quoi nos propres boucles de vies sont irrévocables et impossibles à changer ? Comment la société nous filtre ? En quoi notre ADN, nos prédilections, nos humeurs, nos hormones et nos sentiments prédéterminent notre chemin ?"

L'intrigue se déroule sept ans après la fin de la troisième saison, dans un monde encore plus noir. Si les personnages principaux sont de retour (Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Tessa Thompson, Angela Sarafyan, Jeffrey Wright, Aaron Paul, Ed Harris), ce n'est pas nécessairement dans la peau des mêmes personnages. De quoi varier encore un peu plus les points de vue, mais aussi complexifier une intrigue déjà pas des plus simples. Même si Ed Harris n'est pas du tout de cet avis. "Je pense que la saison 4 est un peu plus simple à comprendre: qui se trouve dans quel camp, qui essaie de faire quoi. Je trouve cela un peu plus clair que dans la saison 3, assez déroutante pour moi tant il y avait de dimensions et que tout le monde pouvait être n'importe qui. C'est toujours le cas, mais ce n'est plus aussi compliqué."

Histoire d'ajouter une dimension supplémentaire, Anthony Hopkins effectue son come-back avec Luke Hemsworth, tandis qu'Ariana DeBose (Oscar du meilleur rôle secondaire féminin pour West Side Story), Aurora Perrineau (Prodigal Son) et Daniel Wu (Tomb Raider) vont venir perturber le jeu de quille en amenant de la nouveauté ou des changements pour des personnages déjà présents.

Tout cela sera à découvrir sur Be TV, à partir de ce 27 juin à 20 h 30.