Arrivée le 27 mai dernier sur les plateformes HBO Max aux USA et Salto en France, avant TF1 bientôt , voilà que la RTBF annonce fièrement avoir acheté l'émission spéciale qui a réuni (moyennant un sacré pactole) les six stars de la série Friends à succès: Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt Leblanc, Matthew Perry et David Schwimmer.

Friends The Reunion sera visible dès le 13 juin sur Auvio et le 20 juin en télévision sur Tipik. Joli coup de la RTBF qui précise que le show "sera tout d'abord disponible en VOSTFR (version originale sous-titrée en français) sur Auvio à partir du 13 juin et en TV le 20 juin, puis en VF (version française) un peu plus tard."