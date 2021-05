C'est officiel: après 15 ans et 9 mois, la célèbre bande de "Friends" se retrouvera très bientôt ensemble à l'écran. La date de sortie de l'épisode tant attendu réunissant Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) et Ross (David Schwimmer) a été dévoilée ce jeudi: dès le 27 mai, les fans de la série pourront voir l'épisode sur la plateforme HBO Max.

Une première bande-annonce a également été diffusée, de quoi mettre l'eau à la bouche aux téléspectateurs.

Des personnages cultes et des célébrités



Malheureusement, cette réunion aura lieu dans un seul et unique épisode, et une nouvelle suite avec Ross, Monica, Chandler, Joey, Phoebe et Rachel est exclue à ce jour.

L'épisode, intitulé "The one where they get back together" (Celui où ils se remettent ensemble, ndlr), fera se réunir les six personnages, qui se remémoreront les bons souvenirs de l'époque. Des invités de marque feront également leur apparition, tels que Lady Gaga, David Beckham, Justin Bieber, Cara Delevingne ou encore la lauréate pakistanaise du prix Nobel Malala Yousafzai. Pour le plus grand bonheur des fans, d'autres personnages cultes de la série seront également présents, comme Tom Selleck (Richard), Reese Witherspoon (Jill, la sœur de Rachel) et Maggie Wheeler (Janice).