Hugo Becker se confie sur la deuxième saison de la série française.

Comme Camille Lou, Hugo Becker ne cache pas avoir eu quelques appréhensions lorsque le projet de Je te promets est arrivée sur la table. Et, pour cause, cette dernière n’est autre que la version française de This is us, série américaine qui en est à sa sixième saison et qui trouve le succès dans le monde entier. "Évidemment, je me suis demandé s’il était intéressant de me lancer dans ce projet ou pas. Et je me suis rendu compte qu’il avait du sens pour plusieurs raisons", explique le comédien de 34 ans que l’on retrouvera dans la deuxième saison de Je te promets à partir de ce samedi sur RTL-TVI.

