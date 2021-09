Les Belges Laurent Capelluto et Pauline Étienne lèvent le voile sur la saison 2 d’Into the Night.

Dormir quand le soleil brille dehors, se lever quand il se couche. Voilà le rythme que les survivants du vol Be Airways 21 s’obligent à adopter, afin d’éviter d’entrer en contact avec les rayons (toujours) mortels du soleil. La deuxième saison de la série post-apocalyptique belge Into the Night, disponible à partir de ce mercredi sur Netflix, s’ouvre sur la vie au sein du bunker bulgare où ils ont trouvé refuge. Une pénurie de nourriture va toutefois les obliger à envisager un autre voyage risqué…

Rencontrés à Bruxelles, les acteurs belges Laurent Capelluto et Pauline Etienne, respectivement interprètes du capitaine Mathieu Douek et de Sylvie Dubois, lèvent le voile sur cette suite plus sombre et plus angoissante que jamais où "les dangers se multiplient", explique Laurent Capelluto. "Les passagers du vol vont devoir réussir à vivre aux côtés d’autres groupes de survivants. Au soleil va également se rajouter la menace humaine. Mais, heureusement, le groupe reste soudé."

Est-ce que cette ambiance se ressentait lors du tournage ?

P.E. : "Le bunker a tellement bien été construit qu’on n’avait pas besoin de s’imaginer les choses pour se mettre en condition."

L.C. : "Puis, il y avait également l’élément Covid. Tout d’un coup, on a tous dû faire gaffe aux autres et garder nos distances. On était soumis à des mesures sanitaires très strictes. Ça a, en quelque sorte, renforcé cette sensation de méfiance et de peur de l’autre. Peut-être qu’ironiquement le Covid nous a aidés à nous mettre dans l’ambiance."

P.E. : "Il manquait clairement ce petit truc charnel, physique, qu’on avait lors de la première saison."

Votre personnage a-t-il toujours l’impression de porter la casquette du capitaine, même après avoir quitté les commandes de son avion ?