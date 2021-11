La suite de la série documentaire "Tiger King: Au royaume des fauves", qui avait captivé des millions de téléspectateurs cloîtrés à cause de la pandémie de Covid-19 l'an dernier, vient de sortir sur Netflix.

Avant de se lancer dans cette nouvelle saison de 5 épisodes, voici ce que sont devenus en deux ans les protagonistes de la série-documentaire à succès.

Joe-Maldonado Exotic se trouve toujours en prison. Il a écopé d'une peine de 22 ans pour avoir maltraité et tué des tigres, ainsi que pour avoir tenté d'embaucher quelqu'un pour tuer sa rivale Carole Baskin. Il sera cependant jugé en appel, car le juge de première instance, Scott L. Palk, a examiné ses deux chefs d'accusation de meurtre séparément plutôt qu'ensemble.

Carole Baskin et son mari Howard n'apparaîtront pas dans la saison deux de la série Netflix. Après un passage raté dans "Danse avec les stars", elle a lancé son propre documentaire “Carole Baskin’s Cage Fight”, sur Discovery+, où elle montre son combat pour sauver les grands fauves.

Jeff et Lauren Lowe, le couple qui s'était associé à Joe Exotic et qui possédait eux-même un zoo, ont perdu de nombreux animaux et plusieurs propriétés, saisis par le gouvernement. Ils possédaient l'ancien zoo de Joe, que Carole Baskin a racheté. Ils ont ensuite tenté de lancer leur propre zoo, mais sans succès. Aujourd'hui, ils sont accablés par de nombreuses dettes.

John Finlay, l'ex-mari de Joe Exotic, est aujourd'hui marié et père d'une petite fille.

Erik Cowie, le gardien du zoo exploité par Joe Exotic, est décédé des suites de son alcoolisme.

Enfin, les grands fauves et autres animaux sauvés des installations de Joe Exotic et de Lowe ont trouvé de nouveaux foyers dans 17 sanctuaires différents. Au moins 350 animaux ont été sauvés.