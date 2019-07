La saison 3 de la Casa de Papel n'est pas sortie depuis une semaine que bon nombre de fans ont déjà regardé l'intégralité des épisodes et attendent déjà la saison 4.

Entre le deuxième et le troisième volet de la série, les fans ont dû attendre un an et demi. Cela ne devrait pas être le cas avant la 4e saison de la Casa de Papel. Cette dernière verra le jour, elle qui avait déjà été annoncée avant même la diffusion de la saison 3.

Pour rappel, entre la première et la deuxième saison, Netflix a fait patienter ses abonnés durant quatre mois.

Si Netflix n'a pas encore officiellement communiqué sur la date précise de la saison 4, on sait néanmoins que son tournage se terminera fin août. Il ne faudrait vraisemblablement pas attendre 2020 pour voir la suite de ces huit épisodes, qui rend les fans très curieux voire frustrés.