La saison 4 de La Casa de Papel a été mise en ligne le vendredi 3 avril 2020 sur Netflix et comme toujours depuis le début de la série, le succès a été au rendez-vous. 65 millions de abonnés ont regardé la 4e saison de la série durant les quatre première semaines

Pour le plus grand bonheur des nombreux fans de Tokyo, Rio et du Professeur, une saison 5 va être tournée cet été. Un cinquième volet de la saison qui devrait, enfin, nous dévoiler la fin de l'intrigue qui tient en haleine les fans depuis 4 saisons déjà.



En effet, selon Entertainment weekly cette 5e saison sera la dernière de la série ! C'est Alex Pina, le créateur de la série, qui a confirmé l'information au magazine tout en donnant quelques précisions: " Nous passons d’un jeu d’échecs – une stratégie intellectuelle – à une stratégie de guerre. Le gang va maintenant être poussé dans ses derniers retranchements : la 5ème saison sera la plus épique de toutes les parties que nous avons tournées jusque là." Alex Pina a aussi confirmé la présence de nouveaux acteurs pour cette 5e saison.





La date de sortie de cette 5e saison sur Netflix n'a pas encore été dévoilée.Mais si on se base sur ce qui a été fait précédemment, la saison 4 avait été tournée entre le printemps et l'été 2019, avant d'être disponible sur Netflix le 3 avril 2020. On peut donc s'attendre à une mise en ligne dans le courant de l'année 2021.



On a hâte de voir ça !