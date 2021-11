En mai dernier, la RTBF lançait, une série issue du fonds FWB-RTBF. Le temps de six épisodes, les téléspectateurs ont été plongés dans l'univers du scoutisme, une institution belge, à travers les aventures de Kevin (Louka Minnella), Furet (Kassim Meesterset) et Mangouste (Sarah Ber), trois jeunes dont la vie a basculé suite à la découverte d'un cadavre et de diamants.

Quelques mois après sa diffusion sur La Une, c'est le monde entier qui pourra découvrir la série belgo-luxembourgeoise développée et produite par André Logie (Panache Productions) et Gaëtan David (Compagnie Cinématographique). Et, pour cause, cette dernière a été achetée par le géant du streaming, Netflix. Coyotes sera disponible dès le 2 décembre prochain dans le catalogue de la plateforme.

"Je suis fier d’avoir produit la première série belge francophone estampillée "Netflix Originals", déclare André Logie, le producteur. C’est une immense satisfaction mais surtout la reconnaissance de la qualité du travail accompli, qui démontre une fois de plus que notre savoir-faire en Belgique est exceptionnel et qu’on n’a pas à rougir d’être un petit pays: nous pouvons jouer dans la cour des grands et produire des contenus de qualité mondiale depuis la Belgique. Je suis heureux, en tant que producteur et chef d’orchestre, d’avoir été le dépositaire du talent de ces acteurs, auteurs, réalisateurs, techniciens… "

Ravis de l'ascension de la série, Sarah Ber, Louka Minnella et Kassim Meesterset ont également tenu à exprimer leur enthousiasme par un message unique: "Ce projet a une place importante dans nos carrières et dans nos vies . Savoir qu'il a séduit un géant du divertissement comme Netflix est déjà une satisfaction et une reconnaissance de l'énergie et la passion que l on a mis dans notre travail . Maintenant faire parti d'un catalogue aussi prestigieux que celui là. Que des gens partout dans le monde puissent découvrir la série c'est une chance énorme. On espère qu'ils aimeront et qu'il y aura des suites à cette aventure "