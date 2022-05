Depuis que le box-office règne en maître à Hollywood et que les programmes télévisés sont analysés via le prisme des audiences, les chiffres ont largement pris le pas sur les critères artistiques pour juger du succès d’une fiction, même s’il existe encore des exceptions comme les films d’auteur, par exemple.

Les plateformes de streaming n’échappent pas à cette logique et n’ont donc rien inventé. Mais Netflix a poussé le curseur un rien plus loin en se basant sur les résultats du lancement seulement.

Fanny Herrero, la scénariste et créatrice de Dix pour cent, vient d’en faire les frais avec sa série consacrée au monde du stand-up, Drôle, pourtant très bien accueillie par la critique. Alors qu’elle n’était diffusée que depuis 28 jours, elle a appris qu’il n’y aurait pas de deuxième saison. “Nous n’avons pas satisfait les attentes d’audience de Netflix, selon leurs standards et leur algorithme, que personne ne connaît vraiment, a-t-elle déclaré dans Télérama. J’ai eu accès aux chiffres de Drôle, mais je ne peux pas les communiquer. Tout ce que je peux dire, c’est que ça fait quand même du monde ! C’est triste de se dire que tous ces gens seront privés de la suite, comme si on ne leur devait rien.”

Ce n’est donc pas la performance sur la durée qui compte, mais le démarrage en fonction des coûts de fabrication. Si vous voulez que vos séries préférées se poursuivent, il faut donc les regarder dans les 28 premiers jours.