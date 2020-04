Tiger King aura au moins eu le mérite d’occuper une très grande partie de la population confinée. Même les personnalités se sont laissées prendre au jeu.

Tiger King

note l’écrivain Bret Easton Ellis sur Twitter.

Cardi B, elle, a déclaré vouloir organiser une collecte de fonds pour Joe Exotic car il mériterait "d’être libre". L’ancien joueur de football, O.J. Simpson, qui fut acquitté en 1995 du meurtre de sa femme, a aussi voulu ajouter son grain de sel. Dans une vidéo, il explique être persuadé que Carole Baskin a tué son mari.

Depuis la mise en lumière de cette histoire rocambolesque, les acteurs se battent pour jouer dans l’adaptation cinématographique qui est en cours. "Si je ne suis pas choisi pour interpréter Joe Exotic dans l’éventuel biopic, cela veut dire que plus rien ne va à Hollywood" , déclare Dax Shepard en s’amusant de sa vague ressemblance physique. Ce à quoi Edward Norton n’a pas tardé de répondre : "Euh, recule, l’ami. Tu es bien trop jeune et trop musclé, et tu le sais très bien."

Jared Leto et la famille de Sylvester Stallone ont quant à eux décidé de se déguiser à l’image des différents protagonistes du documentaire. Une telle viralité aurait été difficile à prévoir mais différents programmes true- crime avaient déjà passionné les internautes dans le passé comme Making a Murderer ou Wild Wild Country.