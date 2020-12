L’essor des plateformes de streaming a généré une telle demande de nouvelles séries que les concepteurs font vraiment feu de tout bois pour l’instant. Ainsi, la relation tumultueuse entre Pamela Anderson et Tommy Lee va devenir l’objet d’une mini-série en huit épisodes, mise en scène par le réalisateur d’I Tonya, Craig Gillespie.

Lily James, qui s’était fait connaître dans Journal intime d’une call girl avant de crever l’écran dans Downton Abbey et dans Yesterday, incarnera la sirène d’Alerte à Malibu, tandis que Sebastian Stan, qui s’est fait un nom grâce à Gossip Girl et Captain America, prêtera ses traits au batteur de Mötley Crüe. Si leur célèbre sextape, qui s’est retrouvé au cœur d’un conflit judiciaire après une fuite sur Internet, sera au cœur du récit ainsi que les candales dans lesquels ils ont été impliqués, la série s’intéressera aussi à leur histoire d’amour et à la naissance de leurs deux enfants. Seth Rogen, producteur du projet, devrait y participer en tant que voleur présumé de la fameuse vidéo.

Selon le site Deadline, qui a révélé l'information, Pamela Anderson et Tommy Lee ne sont en rien impliqués dans ce projet, dont ils sont au courant depuis plusieurs mois. A priori, il ne semble donc pas les déranger.

Ce pitch-là sent le racolage à plein nez. Mais il faudra attendre pour en avoir la confirmation : le tournage doit débuter au printemps prochain.