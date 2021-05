L'heure du retour approche à grands pas pour le gentleman cambrioleur campé par Omar Sy. Netflix vient en effet de dévoiler quelques clichés des cinq derniers épisodes qui seront réalisés par Ludovic Bernard (6e et 7e volets) et Hugo Gélin (épisodes 8,9 et10), sans préciser toutefois leur date de diffusion. Tout au plus sait-on que ce sera cet été.

Histoire de mettre encore un peu plus l'eau à la bouche des fans de la série française qui a connu le plus gros succès à l'international sur la plateforme de streaming, un court synopsis a aussi été diffusé: "En voulant se venger de Pellegrini, Assane a détruit sa propre famille. Acculé, il est contraint d’élaborer un nouveau plan pour éliminer Pellegrini. Quitte à se mettre en danger."

C'est tout pour l'instant. A part les photos, bien évidemment.

© Netflix

© Netflix

© Netflix

© Netflix