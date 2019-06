La célèbre série qui retrace les hauts et les bas d’une famille de mafieux italo-américains a captivé des millions de téléspectateurs pendant six saisons.

Et pour les fans les plus fortunés, la villa dans laquelle vivaient Tony Soprano et sa famille (qui vont faire l’objet d’un film à venir en septembre 2020) est désormais à vendre. Comptez au minimum 3, 4 millions de dollars. Lieu de pèlerinage depuis plus de 20 ans, cette luxueuse habitation de plus de 520 m2 est située dans la banlieue de North Caldwell, dans l’État du New Jersey. Si vous êtes intéressé, il suffit d’envoyer votre offre à l’adresse : sopranoshouseforsale@gmail.com.