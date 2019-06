"Il est effectivement prévu que je revienne pour les 15 ans de la fiction, avant la fin de cette année", a indiqué l’interprète de Mélanie Rinato à nos confrères de Télé-Loisirs.

"C’est grâce à cette série que j’en suis là aujourd’hui. C’est pour ça que j’y retourne toujours. Je suis très reconnaissante et très fidèle envers Plus Belle La Vie." Laetitia Milot a levé un coin de voile à propos de son personnage. "C’est la suite de l’histoire de Mélanie. Normalement, il doit y avoir le bébé", a assuré l’actrice de 38 ans, compagne de Badri, et elle-même mère d’une petite Lyana.