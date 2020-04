Quand Raymond Sisteron a intégré le Bureau des Légendes, il passait la plupart de son temps, derrière son ordinateur, à s’occuper des clandestins, tout en s’enfilant des paquets de biscuits. Depuis, les saisons se sont enchaînées et l’agent de la DGSE a évolué au sein de sa boîte, travaillant tantôt sur le terrain - une de ses missions lui a coûté sa jambe, tranchée au sabre par un bourreau de Daesh -, tantôt depuis le bureau pour piloter une équipe, ce qu’on le voit principalement faire dans cette cinquième saison de la série d’Eric Rochant. "En fait, mon personnage évolue comme un employé normal. C’est ce qui fait que je m’attache autant à lui. On a l’impression d’être dans la vraie vie", explique Jonathan Zaccaï, qui se retrouve à certains niveaux dans le personnage qu’il interprète. "Le niveau d’improvisation dans la série frôle les 0,001 %. On n’est plutôt à la virgule près. Mais, je pense qu’Eric et les scénaristes se servent de plus en plus de choses qui nous sont propres pour façonner les personnages. J’ai, en effet, beaucoup de points communs avec Sisteron. Comme lui, je suis, par exemple, un peu joueur, j’aime séduire. C’est ce qui est touchant chez Sisteron parce que son côté séducteur, homme à femmes, c’est ce qui lui reste en dehors de son boulot. On se dit qu’il ne doit pas avoir une vie super éclatante. C’est sa façon à lui de se défouler."