Même en dehors des plateaux de tournage, le mot Commissaire lui colle à la peau. Et, pour cause, cela fait maintenant 22 ans que Luca Zingaretti incarne l’épicurien Montalbano, surnommé le Maigret sicilien sur le petit écran. Un personnage qui a traversé les générations et qui a fait de lui l’un des acteurs les plus aimés de la télévision italienne.

Ce succès, le comédien italien de 59 ans le doit à Andrea Camilleri, le père des aventures du Commissaire Montalbano (Il Commissario Montalbano, le titre original italien) qui s’étendent sur 14 saisons en télévision et qui se déroulent dans la ville fictive de Vigata, en Sicile. Malheureusement, ce dernier s’en est allé, le 17 juillet 2019, à l’âge de 93 ans, ce qui rend le fameux commissaire orphelin. Diffusé ce dimanche sur France 3, Mon Salvo bien-aimé (Salvo amato, Livia mia), est le premier épisode de la série à avoir été tourné sans l’auteur. "Le vrai père de l’histoire a arrêté d’écrire les histoires", explique Luca Zingaretti dans l’émission Che Tempo Fa sur Rai Uno. Pour moi, c’était une source de grande curiosité. J’aimais savoir comment le personnage de ses bouquins allait être décliné sur le petit écran."

Une avant-première cinématographique

Exceptionnellement, l’épisode a eu droit, l’année dernière, à une avant-première cinématographique. Une première qui a rencontré tellement de succès que le commissaire italien a posé ses valises un petit plus longtemps que prévu dans les salles obscures pour ensuite faire son grand retour en télévision. Il faut dire que l’histoire mise en lumière dans ce 35e épisode a, à nouveau, réussi à susciter l’intérêt du public. Une jeune femme est retrouvée morte dans le bâtiment des archives où elle était employée. Or, elle n’avait aucune raison de se trouver dans ces locaux puisque le bâtiment était fermé pour travaux. Que lui est-il arrivé ? Une question à laquelle le commissaire Montalbano tentera de répondre en menant l’enquête.

Sur tous les fronts

Derrière la caméra du Commissaire Montalbano, les choses bougent également suite au décès du réalisateur Alberto Sironi. Pour la première fois, Luca Zingaretti troque volontiers sa casquette d’acteur contre celle de réalisateur, lorsqu’il ne tourne pas, évidemment. "J’ai pris naturellement la régie en main", déclare le comédien. "Alberto a imposé son mode de narration, son style et j’ai essayé de le respecter. […] Pour moi, c’est une expérience humaine importante."

Une belle histoire qui s’achève

Bien qu’il soit très attaché à son personnage, dont il avoue suivre les aventures en famille comme de nombreux téléspectateurs, Luca Zingaretti devra toutefois s’en défaire. Selon Angelo Russo, interprète de Agatino Catarella, les aventures du commissaire Montalbano devraient prendre fin comme en librairie, c’est-à-dire à l’issue de l’épisode Riccardino, adapté du roman final d’Andrea Camilleri. Une belle histoire qui se termine pour la série italienne qui a été diffusée dans 65 pays à travers le monde.

Le commissaire Montalbano Dimanche 21.05