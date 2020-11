Avec l’émergence des plateformes de streaming et l’explosion de la demande de nouvelles séries, la tentation est immense de revisiter les grands classiques du cinéma et de les remettant au goût du jour. Alicia Vikander, la star oscarisée de The Danish Girl et de Tomb Raider, y a manifestement succombé, puisqu’elle a décidé de produire une nouvelle série basée sur un des chefs-d’œuvre d’Alfred Hitchcock (lui-même inspiré de la pièce de Frederick Knott), Le crime était presque parfait.

Si l’intrigue ne devrait pas différer fondamentalement, le point de vue, lui, sera complètement revu. Là où Alfred Hitchcock centrait sa caméra sur le mari trompé (Ray Milland), désireux de faire assassiner sa femme (Grace Kelly) par un ancien ami de collège, la nouvelle saga, elle, devrait s’attacher plus spécifiquement à l’évolution de l’épouse, Margot Wendice. Une manière intéressante de montrer la même chose sous un angle totalement différent.

Le casting n’est pas encore connu, mais puisque Alicia Vikander est à l’origine du projet, on peut penser qu’elle y tiendra le rôle principal.

P.L.