On savait déjà que Canal + préparait une suite à "La Flamme". La chaîne française a désormais dévoilé une première affiche, sur laquelle Jonathan Cohen apparaît dans un costume à moitié déchiré sur une île déserte.

Avec un changement de cadre important: on ne suivra plus les aventures de Marc et ses prétendantes, mais celles de Marc et... les aventuriers. Vous l'aurez compris, "Le Flambeau: les aventuriers de Chupacabra" va directement s'inspirer de Koh-Lanta, là où la première saison parodiait "Le Bachelor".

"Épreuves physiques, manipulations mentales et trahisons émotionnelles seront les ingrédients de ce cocktail tropical, à boire très bientôt sur Canal+", annonce la chaîne cryptée. "Fini les costards, les robes de soirées… Cette année, l'uniforme réglementaire est le maillot de bain ! Plus qu'une nouvelle saison, c'est une nouvelle émission qui commence, et une nouvelle aventure pour Marc. Car cette fois-ci, il n'est qu'un candidat parmi les autres, un membre d'une équipe d'aventuriers s'efforçant de survivre sur l'île paradisiaque de Chupacabra… Exit La Flamme, bienvenue dans le Flambeau."

Cette fois encore, le casting promet puisqu'on retrouvera des actrices comme Géraldine Nakache, Adèle Exarchopoulos ou Leïla Bekhti, qui avaient déjà participé à la saison 1. Mais aussi quelques nouvelles têtes, et non des moindres, comme Ramzy Bedia, Pierre Niney, Natacha Lindinger, Jonathan Lambert, Kad Merad ou encore Gérard Darmon. Jérôme Commandeur reprendra lui le rôle de présentateur de l'émission, à l'instar de Vincent Dedienne dans le précédent volet.

La diffusion des 9 épisodes est prévue en mai 2022.