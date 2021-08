Toute médaille possède son revers. Et celui des séries, qui connaissent tant de succès ces dernières années, c'est incontestablement la difficulté d’apporter des idées originales pour des chaînes de télévision et plateformes de streaming de plus en plus gourmandes et concurrentielles. Résultat : on assiste une nouvelle fois au vieux réflexe qui consiste à faire du neuf avec de l’ancien, histoire de titiller la curiosité du public sans trop se casser la tête scénaristiquement.

Si la pratique fait partie des habitudes hollywoodiennes, assez étrangement, le dernier exemple en date implique la BBC. La vénérable chaîne publique britannique est en effet en train d’adapter Le patient anglais en saga, en collaboration avec Miramax Television et Paramount Television Studios. Toucher au film d’Anthony Minghella, couronné de neuf Oscars en 1997, tient du sacrilège et les concepteurs en sont bien conscients. Plutôt que de tenter de marcher sur les plates-bandes du chef-d’œuvre emmené par Juliette Binoche, Kristin Scott Thomas, Ralph Fiennes, Naveen Andrews, Willem Dafoe et Colin Firth, ils promettent d’adapter d’une manière très différente le roman de Michael Ondaatje qui réunit quatre personnes au parcours très différent dans une villa italienne durant la deuxième guerre mondiale. Mais on voit mal comment ils pourraient éviter les flash-back qui font le charme du récit.

La question du casting n’a pas encore été abordée, bien évidemment. Tout au plus sait-on que le scénario a été confié à une spécialiste des séries, Emily Ballou, à qui l’on doit les scripts de quelques épisodes pour Taboo, Traitors, Dance Academy ou Scott and Bailey. Des références qui ne vont pas nécessairement rassurer les cinéphiles outrés qu’on s’attaque à une œuvre aussi marquante de l’histoire du cinéma.