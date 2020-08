Le talent de Quincy Jones ne se discute pas. Aussi, quand, après avoir fait percer Michael Jackson, il jette en 1990 son dévolu sur un grand gaillard (1,88 m) inconnu pour tenir le premier rôle du Prince de Bel-Air, personne n’ose le contredire. À raison, la série va faire de Will Smith une star, toujours en haut de l’affiche trente ans plus tard.

L’histoire aurait pu s’arrêter en 1996, avec la fin du show. Mais l’an dernier un autre inconnu, Morgan Cooper, crée une bande-annonce, plus dramatique, du feuilleton. Will Smith tombe sous le charme : "Je me suis dit : Voilà une bonne idée, c’est brillant." Il contacte donc l’apprenti-cinéaste et lui propose de réimaginer la série.

Douze mois plus tard, d’après The Hollywood Reporter, le projet est au point. Réalisé et coécrit par Morgan Cooper, il est soutenu par Will Smith, mais aussi les producteurs de la saga originale, Quincy Jones et Benny Medina. Intitulé Bel-Air, il est toujours axé sur la découverte des quartiers riches de L.A. par un ado de Philadelphia. Mais les épisodes d’une heure (au lieu de 20 minutes) permettent d’aller plus loin dans la description des conditions de vie des Noirs. Tout en gardant l’humour du Prince de Bel-Air. Aucune date de sortie n’est annoncée, mais plusieurs plateformes de streaming se battraient déjà pour en acquérir l’exclusivité.