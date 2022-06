En février 2020, Joe Dante avait fait le bonheur de tous les fans des Gremlins en annonçant la mise en chantier d'une série animée HBO Max en forme de préquel, Gremlins: Secrets of the Mogwai. "On y retrouve M. Wing quand il était jeune, lors de sa découverte du Mogwai, en Chine, dans les années 20, déclarait-il à l'époque. Ce sera animé et très gros dans le sens où cela coûterait scandaleusement cher de le tourner de manière traditionnelle. L’animation permet de trouver des solutions pour tout ce qu’on imagine."

Deux ans plus tard, le cinéaste de 75 ans est venu présenter le premier des dix épisodes de 22 minutes au festival d'Annecy. La pègre de Shanghai a mis la main sur le Mogwai, et un enfant, accompagné de son grand-père, vont devoir faire preuve d'ingéniosité pour le récupérer avant qu'il ne soit exposé à la lumière, aspergé d'eau ou nourri après minuit, donnant ainsi naissance aux horribles Gremlins.

Si le scénario est signé Tze Chun et la réalisation Brandon Hay, Joe Dante y a officié en tant que consultant. "C’est incroyable de voir l’aventure des Gremlins se poursuivre après presque 40 ans, explique-t-il dans un entretien au Parisien. J’ai rapidement fini par me positionner comme l’agent de Gizmo, des Mogwai et des Gremlins. C’est moi qui leur dis ce qu’on peut faire ou ne pas faire avec eux. Gizmo peut-il fumer des cigarettes ? Si la question se pose dans l’équipe, c’est à moi qu’on vient demander. Il faut bien qu’il y ait quelqu’un pour veiller sur Gizmo. Je suis un peu le gardien de son esprit…"

Mais aussi l'incitateur à plus d’audace. "C’est comme le déroulé des deux films. La première saison est un peu sombre, la seconde plus folle. À chaque fois que ces jeunes animateurs sont venus me parler, je leur ai dit : Cassez les codes, n’hésitez pas à faire une seconde saison très différente. C’est comme ça que vous réussirez…"

Mais comment explique-t-il que les Gremlins fascinent toujours autant, alors que leurs deux aventures cinématographiques remontent à 1984 et 1990 ? "Les Mogwai parlent à notre cœur, les Gremlins sont notre face sombre. Un Mogwai et un Gremlin sommeillent en chacun de nous, c’est pour cela que chacun se reconnaît en eux."

Reste à voir si cela fonctionnera aussi bien en film d'animation qu'avec les "vrais" personnages, car les premières images ne possèdent manifestement pas le même charme.