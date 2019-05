Dans cette bande-annonce passée inaperçue, le héros principal revient aux affaires. Une saison 3 qui s'annonce explosive!

"Le Professeur, tu rigoles?" commence ainsi Tokyo, coiffée d'une nouvelle coupe. "On a aucune idée d'où il est. Tu veux savoir mon plan? Je vais le tuer!" Si le teaser de Netflix d'avril dernier montrait que "leurs vacances sont terminées", ici on les voit clairement dans une nouvelle affaire qui prend une tournure explosive, voire limite sanglante.



Après des images du tournage italien en janvier dernier qui montrait le Professeur (joué par Àlvaro Morte) accompagné de l'acteur Pedro Alonso (feu-Berlin), la nouvelle bande-annonce de la saison 3 de la série espagnole à succès ne laisse planer plus aucun doute sur le retour de son dangereux braqueur fétiche. Et il ne semble pas s'agir de flashbacks, les aficionados ne s'y tromperont pas. Les producteurs auraient donc décidé de le ressusciter. On voit le négociateur lui dire: "Je veux le nom des poseurs de bombes." Et Berlin lui répondre "Ok", avant d'entonner une nouvelle chanson mais qui n'a rien à voir avec Bella Ciao. "Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez", entend -on encore plus tard au bout de son téléphone. "Si, je sais. Et vous?" rétorque-t-il dans un rictus maléfique comme lui seul en a le secret.



Verdict final dès le 19 juillet sur Netflix.